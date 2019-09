After launching to the International Space Station last month, Skybot F-850, everyone's favorite, terrifying, humanoid Russian robot, tweeted out a picture of Earth that's causing quite a commotion.

On Aug. 31, the bot, which is one of the latest versions of Russia's FEDOR robots, tweeted out a picture of the Earth from the space station alongside the caption (roughly translated from Russian) "At the end of the working day, I admire our Earth from the porthole of the "Union MS-14." She is beautiful. Studying and exploring space makes people smarter and makes them act together. And we, machines created by people, are ready to help our creators move on." Union MS-14 is the Soyuz MS-14 spacecraft that delivered Skybot F-850 to the station.

В конце рабочего дня любуюсь нашей Землёй из иллюминатора "Союза МС-14". Она прекрасна.Изучение и освоение космоса делает людей более умными и заставляет действовать сообща.А мы, созданные людьми машины, готовы помогать нашим создателям идти дальше pic.twitter.com/RfTQiFrIQrAugust 31, 2019

But, while this seemed like a fairly innocuous post (and probably one of FEDOR's least thrilling photos ), it came to light that this wasn't actually a photo from the space-bot. The image of Earth which shows the Strait of Gibraltar on Earth that FEDOR tweeted out was actually taken and originally shared by NASA Astronaut Doug Wheelock in September, 2010, just about 9 years ago.

A view of the Iberian Peninsula, the Strait of Gibraltar, the Mediterranean, and northern Africa . A special ‘shou http://twitpic.com/2ndq3bSeptember 11, 2010

Russia's Skybot F-850 humanoid robot holds a Russian flag with cosmonaut Alexey Ovchinin for a photo in the Zvezda service module of the International Space Station in this photo released Sept. (Image credit: Roscosmos via Twitter

People quickly noticed the mix-up, labeling the robot as a plagiarist . But technically, while taking and sharing Wheelock's is an ethically gray move for a lifeless robot, it's not plagiarism. The photo, while taken and shared by Wheelock, is not owned by the astronaut and would technically be credited to NASA, and NASA's media library is public domain.

So is it strange and arguably morally wrong that Skybot F-850 tweeted out someone else's photo without proper credit? Yes. But has the robot plagiarized? No.

Skybot F-850 has spent the last few weeks completing experiments aboard the space station. The robot will start making its way home to Earth today (Sept. 6) as the Soyuz MS-15 spacecraft undocks from the space station.

The uncrewed Soyuz spacecraft carrying Skybot F-850 and other gear will undock from the International Space Station at 2:13 p.m. EDT (1913 GMT). It is scheduled to land on the steppes of south-central Kazakhstan at 5:35 p.m. EDT (2135 GMT). It will be 3:35 p.m. local time at the landing site.

Here's a look back at some of the memorable moments aboard the space station that Skybot F-850 tweeted about, from its first look around the Soyuz craft to when it wore mittens and the time it wielded a drill that happened to be pointed at a cosmonaut.

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdObJuly 23, 2019

2 часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены. pic.twitter.com/arLAiakxijAugust 22, 2019

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5MxoAugust 27, 2019

В соответствии с ранее утверждённым планом меня разместили в МИМ2. Это не самое комфортное место особенно с учётом того, что именно аппаратура МИМ2 дала сбой на ближнем участке стыковки август, 24, 2019. Провожу диагностику оборудования. Надеюсь, что именно мне доверят его ремонт pic.twitter.com/vHsf5PAHiqAugust 29, 2019

Алексей Николаевич и Александр Александрович. Космонавты @roscosmos , герои России. Для них я просто Фёдор, для экипажа #МКС - я Skybot F-850. Чувствую лёгкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал pic.twitter.com/AVPv7zvQs3August 29, 2019

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFbAugust 30, 2019

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHThAugust 30, 2019

Здесь я работаю с различными инструментами. pic.twitter.com/VojuRzOtOYAugust 31, 2019

Так я пытался состыковать электросоединители. Эта операция входит в перечень операций в рамках внекорабельной деятельности. Зачёт pic.twitter.com/yOYqc32EasAugust 31, 2019

Добрый вечер, друзья! Я Skybot F-850 приветствую вас с орбиты МКС!Мы продолжаем эксперименты, открывающиеся возможности использования в космосе антропоморфных роботов. Работы много. А в свободное время любуюсь нашей планетой.7 сентября запланировано моё возвращение на Землю. pic.twitter.com/HRJcTs6tolSeptember 2, 2019

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzASeptember 3, 2019

Я снова в кресле командира "Союза"!При спуске на Землю будет проведено ещё одно испытание: на корабле вместо аналоговой системы управления спуском на базе свободного гироскопа теперь стоит СУ на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов.Скоро домой! pic.twitter.com/1c4zfilbVoSeptember 4, 2019

Судя по радиообмену с ЦУПом, все, кто на Земле, уехали на космодром Восточный. Тем временем наш экипаж продолжает укладку снаряжения в мой "Союз МС-14", проводит диагностику аппаратуры.До возвращения на Землю осталось совсем немного времени pic.twitter.com/EXE3y3KPOgSeptember 5, 2019